Covid-19. Impacto no emprego é mais severo do que o previsto: 400 milhões de pessoas afetadas

É um cenário mais negro do que seria possível imaginar, reconhece a Organização Internacional do Trabalho (OIT) num relatório divulgado esta terça-feira sobre o impacto global da pandemia da covid-19 no mercado de trabalho. O número de horas de trabalho perdidas durante o primeiro semestre de 2020 foi “significativamente pior do que o previsto”, confirma a organização que fala numa queda de 14% no horário global de trabalho, o equivalente à perda de 400 milhões de empregos a tempo completo. OIT admite que “a recuperação altamente incerta no segundo semestre do ano não será suficiente para voltar aos níveis pré-pandemia”, mas Guy Ryder, diretor-geral da organização, recorda que “as decisões que adotarmos agora terão eco nos próximos anos e além de 2030”.

