“A paragem do mundo não é boa para a sustentabilidade”

O país foi distinguido, em 2019, como um dos melhores destinos turísticos ao nível da sustentabilidade. Um objetivo a manter, segundo Luís Araújo, uma vez que “nada do que nos levou a conseguir esta distinção mudou com a pandemia”. Reforça, no entanto, que há lições a retirar desta situação, nomeadamente, de que todo o turismo tem que ser sustentável, mesmo o chamado 'de massas'. Para tal é necessária uma gestão de resíduos e de uso eficiente de água e energia transversal a todos os players do sector, bem como uma formação adequada e cada vez mais abrangente para quem trabalha nesta área. Carlos Lobo destaca a importância de entendermos que o conceito de sustentabilidade não é só ambiental, mas também social, territorial, intergeracional e, claro, económico. “Nada melhor do que o turismo” para transportar riqueza para locais com menor densidade populacional.