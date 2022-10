“Há dez anos esta crise tinha parado a economia por completo”

Aumento substancial do desemprego (que atingiu imediatamente as camadas mais vulneráveis da população e aumentou as desigualdades sociais e a probreza), empresas que já tinham situação débil entraram em colapso imediato, elevado impacto orçamental resultante da perda de receita fiscal, do aumento da despesa com subsídios de desemprego e com as medidas criadas para fazer face aos problemas imediatos