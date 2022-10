Fundação La Caixa e FCT investem €20 milhões em investigação biomédica, ciências sociais e desenvolvimento do interior

A fundação espanhola La Caixa, maior acionista do Grupo CaixaBank, que detém o BPI, e a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), assinaram três protocolos em Lisboa para reforçar a investigação biomédica, as ciências sociais e o apoio a projetos de desenvolvimento no interior do país. O objetivo é o financiamento conjunto, em partes iguais, de projetos de investigação no valor total de 20 milhões de euros através de candidaturas a três concursos: a Iniciativa Ibérica de Investigação e Inovação Biomédica (i4b), a Iniciativa Ibérica de Investigação e Inovação Social (i4s) e o Programa Promove.

Artur Santos Silva, presidente honorário do BPI e curador da La Caixa, sublinhou que estes protocolos são muito importantes na situação atual de crise provocada pela Covid-19, "em que todos - entidades públicas e privadas - são chamados a cooperar para encontrar novas soluções", bem como impulsionar "os melhores projetos nacionais de investigação e inovação em áreas tão fundamentais como a saúde, os grandes desafios sociais e o desenvolvimento dos territórios do interior de Portugal". Helena Pereira, presidente da FCT, afirmou por sua vez que "esta união de esforços entre a Fundação La Caixa e a FCT constitui um exemplo de cooperação com enorme potencial de desenvolvimento e impacto social". Em 2020 a La Caixa e o BPI vão investir 30 milhões de euros em projetos de investigação, sociais, educativos e de divulgação cultural e científica em Portugal e pretendem aplicar anualmente até 50 milhões nos próximos anos, quando todos os seus programas estiverem a funcionar em pleno.

A i4b pretende aumentar a investigação e desenvolvimento em biomedicina e saúde, com destaque para a investigação clínica, em cinco áreas: oncologia, neurociências, doenças infecciosas, doenças cardiovasculares e tecnologias facilitadoras nestas áreas. O Promove é um programa de promoção das regiões do interior e fronteiriças de Portugal através da investigação e inovação em quatro domínios: águas termais; parques, reservas naturais e espaços naturais de relevância ambiental; estudos sobre riscos biológicos; e desenvolvimento, promoção e valorização de novas culturas e produtos naturais para o mercado nacional e internacional. Isabel Ferreira, secretária de Estado da Valorização do Interior, destacou que "estas iniciativas podem constituir eixos de desenvolvimento e de valorização de recursos endógenos, estimulando o aumento da capacidade produtiva e o desenvolvimento de produtos inovadores e de alto valor acrescentado.

25 anos do Ministério da Ciência

Os três protocolos entre a La Caixa e a FCT foram assinados nesta quarta-feira no Teatro Thalia, em Lisboa, no âmbito das comemorações dos 25 anos da criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (1995) e dos 200 anos daquele teatro, numa sessão sobre o tema "Iniciativas ibéricas de investigação e inovação", que contou com a apresentação de vários projetos na área das ciências da vida, sendo dois deles relacionados com a Covid-19. Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, assinalou que a cooperação entre as duas fundações "é estruturante para o posicionamento de Portugal na Península Ibérica e na Europa, através do reforço conjunto de novas atividades de investigação e inovação em áreas e regiões estratégicas para o futuro do país".

Realizou-se também uma conferência sobre "Música, Ciência e Arte: a propósito de Vincenzo Galilei - pelo 500º aniversário do pai de Galileu Galilei", e uma gala de ópera com dois grandes nomes da ópera mundial: a soprano russa Anna Samuil e o barítono mexicano Alfredo Daza. A conferência para assinalar os 500 anos do nascimento do músico italiano Vincenzo Galilei destacou a sua importância na invenção da ópera. Manuel Heitor, Graça Fonseca, ministra da Cultura, Isabel Ferreira, Artur Santos Silva e Helena Pereira estiveram presentes nestas iniciativas.