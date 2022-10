Pela primeira vez em dois meses há mais aviões no ar do que em terra

Pela primeira vez desde a fase mais crítica da pandemia, sensivelmente entre o final de março e o início do mês de abril, que há mais aviões a voar do que em terra.

Nas últimas 24 horas, a base de dados internacional do sector da avição Cirium, identificou o regresso ao ativo de mais 425 aviões comerciais de passageiros, passando assim a estar operacionais 13.484 aviões contra 12.717 que ainda continuam estacionados em centenas de aeroportos um pouco por todo o planeta.

O marco de hoje - terça-feira - assinala, desta forma, a primeira vez em dois meses em que a proporção de aeronaves estacionadas ficou abaixo dos 50%, depois de esse valor ter sido largamente excedido no final de março, quando todas as grandes companhias aéreas mundiais não tiveram outra alternativa senão parar uma grande parte ou mesmo a totalidade das respetivas frotas perante o colapso da procura gerado pela disseminação da pandemia.

Em abril dois terços dos aviões estavam em terra

O impacto da crise do coronavírus atingiu o pico em meados de abril, quando a base de dados da Cirium reportava quase dois terços dos aviões a jato de todo o mundo parados. A percentagem de aeronaves paradas nas últimas 24 horas rondou os 48,5%, com quase 13.500 aviões ativos e pouco mais de 12.700 estacionados à espera de melhores dias.

No entanto, os voos rastreados por categorias de aviões widebody (de corredor duplo) narrowbody (corredor único) ou mesmo pequenos jatos regionais estão 70% abaixo do que se registava em igual período do ano passado.

Taxas de utilização ainda muito abaixo do normal

Já em matéria de horas de voo totais a quebra homóloga é de mais de três quartos, segundo os dados apurados pela Cirium, sendo de destacar que as aeronaves que agora se encontram ao serviço estão a ser utilizadas a taxas significativamente mais baixas que o normal.

O número médio de horas diárias de voo em cada sete dias por aeronave é de pouco mais de seis, claramente abaixo das nove horas, em média, registadas no início de janeiro.