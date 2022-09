Covid-19. Moratória pública pode vir a incluir crédito ao consumo e empréstimos para segunda habitação

O Governo está a preparar uma revisão do regime da moratória pública do crédito, não só para estender o prazo mas também para incluir outro tipo de contratos como créditos ao consumo e empréstimos para segundas habitações, o que abrangeria os emigrantes, avança o jornal digital ‘Eco’.

A arquitetura final não estará ainda concluída mas deverá passar pela prorrogação, além de setembro, da atual moratória pública, possivelmente até final do ano. O ‘Eco’ menciona ainda que para alguns sectores de atividade mais frágeis face a pandemia de covid-19 existe a hipótese do prazo da moratória ser ainda maior, para o final do primeiro trimestre.

No caso dos contratos de crédito ao consumo estão abrangidos apenas pelas moratórias privadas, nomeadamente a moratória da banca anunciada pela Associação Portuguesa de Bancos (APB), bem como da Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC). O mesmo acontece com o caso dos emigrantes.