“Depois de 45 dias de confinamento, há vinhos maravilhosos para descobrir”: Vinho Verde aposta tudo no ataque ao desconfinamento

“Os números ainda não estão fechados mas abril foi muito difícil, em especial para os produtores de vinho verde mais pequenos, muito dependentes de restaurantes e garrafeiras”, diz Manuel Pinheiro, presidente da CVRVV - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, num primeiro balanço do impacto da pandemia no sector.

Depois de um bom arranque de ano, com as vendas a crescerem 6% até março e a abrirem a porta a um novo recorde na região, a pandemia trocou as voltas aos 15 mil produtores e 600 engarrafadores de vinho verde. “E os mais pequenos, muito dependentes do canal Horeca (hotelaria e restauração), foram especialmente afetados”, sublinha Manuel Pinheiro.

Certo de que os maiores, com presença na moderna distribuição, “continuaram a fazer negócio”, o presidente da CVRVV sabe que para o futuro dos produtores da região “é importantíssimo os restaurantes retomarem o seu normal funcionamento”.

E na exportação também há duas realidades, com mercados como a Noruega ou a Suécia a funcionarem “em volumes interessantes” e outros em quebra clara, designadamente a França e o Reino Unido.

A importância de "Os Melhores Verdes"

“Mais do que nunca é necessário destacar a excelência dos produtos portugueses, e um concurso como ‘Os Melhores Verdes’ torna-se uma ferramenta importante de promoção dos vinhos verdes”, diz o presidente da CVRVV para justificar a aposta na continuidade desta seleção regional, iniciada já há mais de duas décadas e que esta segunda-feira teve mais uma edição.

Foi impossível reunir o júri internacional que todos os anos escolhe os 5 melhores rótulos para a exportação, mas foi criado o prémio Grande Medalha de Ouro, que distinguiu o Quinta de Gomariz Colheita Seleccionada Avesso 2019 como melhor vinho de 2020 entre 243 concorrentes, 14 dos quais distinguidos com a medalha de ouro em 13 categorias distintas.

E se os prémios que também contemplaram 14 vinhos na categoria Prata e 149 na categoria Honra são “importantes para os pequenos produtores usarem como prova de qualidade quando se apresentam nas garrafeiras, na distribuição, na exportação, e têm impacto direto nas vendas”, Manuel Pinheiro destaca também que as candidaturas de "colheitas iguais ou superiores a três anos" estão a aumentar.

“Fica assim confirmado o potencial de guarda dos vinhos verdes, uma aposta estratégica da CVRVV na valorização deste produto”, afirma o presidente da comissão, certo de que “os verdes estão a provar que são vinhos tão maduros como qualquer outro”.

A escolha de um avesso como grande vencedor este ano é apontada como indicador da “diversidade de uma região que não vale apenas pelo Alvarinho e tem outras castas de elevado potencial”.

Vindima e apoios à vista

Quanto à próxima vindima, ainda é cedo para falar mas, para já, apesar de haver algum míldio, “o bom tempo da última semana e meia permite encarar o momento com tranquilidade, apesar de ainda ser preciso enfrentar o verão e os riscos de granizo e insolação associados a esta estação”, comenta.

“Depois de 45 dias de confinamento, há vinhos maravilhosos para descobrir”, resume o presidente da CVRVV. Defende que nesta fase pós-confinamento é hora de jogar ao ataque para enfrentar os próximos tempos e “vencer o grande desafio do mercado” tendo por base o lançamento de um nova "campanha de comunicação" em que serão investidos 300 mil euros.

Para o futuro da região e da vitivinicultura lusa, Manuel Pinheiro também considera fundamental “avançar o quanto antes” com as medidas de apoio ao sector anunciadas pela ministra da Agricultura, designadamente os apoios para destilação de crise e armazenamento.

“Os 10 milhões anunciados para todo o país são manifestamente insuficientes e têm de ser reforçados”, diz, sem esquecer a comparação com “os 140 milhões atribuídos em França”, “mas é preciso avançar com a regulamentação o quanto antes”, conclui.