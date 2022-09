José Carlos Sítima é o novo chairman do Santander em Portugal

José Carlos Sítima é o novo presidente do Conselho de Administração do Santander em Portugal, depois de ter sido dada luz verde pelo Banco de Portugal ao pedido de alteração do seu registo de funções. Sítima já fazia parte do conselho de administração do Santander , desde 2019, como vice-presidente, quando António Vieira Monteiro subiu a presidente. Vieira Monteiro morreu a 18 de março deste ano, vítima de covid-19.

Com 74 anos, o agora chairman nasceu em Viana do Alentejo e licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa. Segundo comunicado do banco, José Carlos Sítima foi desde 1995 administrador dos bancos do Grupo Champalimaud (Sottomayor, Totta, Crédito Predial e Chemical), tendo transitado para o Grupo Santander com a operação de venda de parte daqueles bancos efetuada no ano 2000.

Integrou a comissão executiva do Santander durante 19 anos, entre 2000 e 2019, ano em que passou para a vice-presidência do banco.