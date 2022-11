Lisboa. Uma casa de 100 m2 custa agora mais de meio milhão de euros

Os preços médios da habitação nova em Lisboa estão agora nos 5.793 euros por metro quadrado (m2). Ou seja, cerca de 579 mil euros por um casa com 100 metros quadrados de área. Já para as casas usadas, os valores caem para os 3.524 euros/m2.

Os valores foram apurados pela multinacional de consultoria imobiliária Savills, que conclui também que na Região Metropolitana de Lisboa, se registou um aumento geral nos preços residenciais de 18,95% no primeiro trimestre de 2020, comparando com o mesmo período de 2019.

As cidades de Lisboa e Porto, e a região do Algarve, registaram, segundo a mesma consultora, os preços médios mais altos em comparação com o resto do país como um todo e a oferta de novas unidades habitacionais ainda é muito escassa nas principais cidades e regiões do país.

Montijo tem o maior aumento

A Savills foi também à margem sul do Tejo e destaca a cidade de Montijo devido ao facto de ali se ter verificado um aumento à volta dos 34,36% nos preços da habitação. O fica por explicar é se este 'disparo' nos preços tem a ver com a especulação imobiliária gerada pela possibilidade de ali ser instalada a pista complementar ao aeroporto de Lisboa.

De notar ainda que Lisboa, Cascais e Oeiras estão acima dos preços médios de toda a região da área metropolitana, enquanto Palmela, Barreiro e Moita são as zonas que apresentam os valores mais baixos. Ainda assim, mais elevados face ao ano anterior.

Já no Porto os valores do mercado residencial encontram-se, segundo a Savills, nos 1.993 euros/m2 para habitações já usadas e nos 3.145 euros/m2 para novas residências.

Na zona do Porto os preços sobem 14,85%

Aquela consultora imobiliária nota ainda que na Região Metropolitana do Porto se registaram aumentos gerais nos preços das casas da ordem dos 14,85% durante o 1º trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O valor médio que mais aumentou naquela zona registou-se na Trofa, tendo-se assinalado ali uma variação de 34,05%.

Porto e Matosinhos estão claramente acima da média da região. Por outro lado, São João da Madeira e Santa Maria da Feira são as zonas que apresentam os valores mais baixos, no entanto, tal como Lisboa, todos os locais em análise registaram um aumento face aos preços médios analisados durante o mesmo período.