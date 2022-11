EuroBic teve lucro recorde graças a litígio com o Estado (e apesar de Isabel dos Santos)

O EuroBic anunciou, há uma semana, que alcançou o melhor resultado da sua história. Contudo, metade do lucro do banco português liderado por Teixeira dos Santos no ano passado foi conseguido devido à vitória num litígio com o Estado por conta do BPN. Conseguiu, com isso, recuperar três quartos do montante que pagou pelo banco nacionalizado pelo Estado em 2008.

