Máximo dos Santos, vice-governador do BdP, sobre a sucessão de Carlos Costa: “Estou a trabalhar nas funções que tenho”

Nomeado administrador do Banco de Portugal em 2016, Luís Máximo dos Santos subiu a vice-governador em 2017. É um dos nomes apontados para, já este verão, substituir Carlos Costa como governador da autoridade bancária, mas, sobre isso, nada quer dizer. É uma decisão do Governo, sublinha. Se a escolha for outra, lembra que o seu mandato só termina em 2022.

Questionado pelo Expresso sobre se a substituição de Carlos Costa, cujo mandato termina dentro de dois meses, já deveria ter sido iniciada pelo Governo, Máximo dos Santos frisa que não só “há um governador em funções a cumprir o seu mandato” como também é uma “matéria da estrita competência do Governo”, que “tomará as decisões quando o entender”.

