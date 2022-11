Lucro da Microsoft sobe 27% nos primeiros nove meses do ano fiscal

O lucro da Microsof cresceu 27% nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2020, para 33.079 milhões de dólares (30.412 milhões de euros), face a igual período do ano anterior, anunciou esta quarta-feira a multinacional norte-americana.

A faturação aumentou 14% no período em análise, para 104.982 milhões de dólares, na comparação com idêntico período do exercício fiscal anterior, refere em comunicado a multinacional especializada em software e serviços informáticos. Os acionistas do gigante empresarial vão receber um dividendo de 4,30 dólares por título, contra os 3,36 dólares de há um ano.

Até agora, a pandemia da covid-19 não teve impacto negativo significativo sobre as receitas da Microsoft, uma vez que o que perdeu de um lado, por exemplo com a queda da publicidade no LinkedIn e Bing, ganhou, por outro lado, com o aumento dos serviços na nuvem e as vendas de software.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 224 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 890 mil doentes foram considerados curados.