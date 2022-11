DST ganha empreitada da Iberdrola

A DST SA, do dstgroup, ganhou a empreitada para construir, em Ribeira de Pena, o Edifício de Controlo do Sistema Electroprodutor do Tâmega, a estrutura de escritórios e serviços que vai apoiar um dos maiores projetos hidroelétricos da Europa nos últimos 25 anos, anunciou a empresa esta quinta-feira.

O projeto, com assinatura da consultora portuguesa TPF Planege Cenor, representa um investimento de cerca de 2,4 milhões euros e inclui trabalhos de terraplanagem, execução de fundações, estruturas, arquitetura, redes, instalações, e ainda a urbanização da plataforma do Edifício de Controlo do Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET) e Auxiliar.

A dte - instalações especiais, do mesmo grupo, também está ligada a implementação do projeto de especialidade, nomeadamente instalações elétricas, telecomunicações, deteção de incêndios.

“É para nós particularmente entusiasmante poder fazer parte da história da construção de um projeto desta envergadura, não só porque promove a transição energética em Portugal, baseado num modelo de utilização de energia limpa, que é também uma das nossas frentes de trabalho,”, comenta José Teixeira, presidente do Conselho de Administração do dstgroup, em comunicado.

O Sistema Eletroprodutor do Tâmega, um dos maiores projetos hidroelétricos realizados na Europa nos últimos 25 anos, prevê um investimento de 1.500 milhões de euros e a criação de 13.500 empregos diretos e indireto durante o período de maior volume dos trabalhos (2018-2020).

É formado por três centrais hidroelétricas e três barragens, duas situadas no rio Tâmega (Daivões e Alto Tâmega) e a terceira no rio Torno (Gouvães). O complexo contará com uma potência instalada de 1.200 megawatts (MW), alcançando uma produção anual de 1.800 gigawatts hora (GWh), ou seja, 4% do consumo elétrico do país.