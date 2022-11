Covid-19. Lay-off amortece, mas não estanca desemprego

Os dados do desemprego registado em março pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) só serão conhecidos em detalhe na segunda-feira, mas a informação já partilhada pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, mostra que entre 31 de março e 15 de abril os desempregados inscritos aumentaram de 321 mil para 353 mil, mais de 10%. Uma subida sem igual nas últimas décadas, mas que os economistas admitem não espelhe a real dimensão do desemprego atual.

Os dados sobre o número de desempregados inscritos no IEFP são o primeiro indicador oficial sobre o impacto da covid-19 no mercado laboral. Serão necessários outros dados para tirar conclusões, mas Francisco Madelino, economista e ex-presidente do IEFP, admite que mesmo estando ainda abaixo dos níveis de desemprego registados na última crise, em 2008 — 391 mil —, subidas desta ordem, em tão curto espaço de tempo, são atípicas para um fluxo de desempregados que cresce, habitualmente, a um ritmo de 5% a 6% ao mês.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.