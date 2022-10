Covid-19. Transportadoras com perdas de €439 milhões num mês

O encerramento de fábricas, os cortes nas cadeias de abastecimento de algumas indústrias e as restrições no transporte internacional estão a provocar um impacto significativo em muitas empresas de transporte de mercadorias. A ANTRAM, associação que representa cerca de duas mil empresas de transporte rodoviário de mercadorias e um total de oito mil empresas do sector, estima que a presente crise implicará, apenas num mês, perdas de €439 milhões.

Segundo uma projeção da ANTRAM a que o Expresso teve acesso, a associação estima que o sector tenha incorrido em custos de €70 milhões na semana de 15 a 22 de março e de €108 milhões na semana seguinte. Nas próximas duas semanas o sector poderá perder outros €261 milhões.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.