CMVM suspende ações da Benfica SAD

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu a negociação das ações da Benfica SAD, esperando que a empresa presidida por Luís Filipe Vieira divulgue informação ao mercado.

Não são avançadas explicações por parte do regulador do mercado de capitais, mas a decisão ocorre quando a SAD está sob uma oferta pública de aquisição do clube da Luz - e, na semana passada, o Jornal Económico noticiou que a operação poderia estar em causa, com o clube a ponderar deixar cair a OPA.

Na sexta-feira, o Expresso contactou a CMVM sobre se aquela notícia teria efeitos (dada a possibilidade de influência no preço das ações), sendo que, até agora, não houve resposta.

As ações da SAD encarnada foram suspensas esta segunda-feira, 23 de março, quando os títulos desciam ligeiramente em relação ao fecho de sexta-feira. Estavam nos 2,70 euros. Os títulos têm vindo a cair nos últimos dias (como tem acontecido com praticamente todas as cotadas portuguesas), afastando-se dos 5 euros por ação que eram propostos na OPA do clube.

Anunciada em novembro, desde aí que a operação tem estado em avaliação junto do regulador presidido por Gabriela Figueiredo Dias. Os negócios entre Luís Filipe Vieira e José António dos Santos, o principal acionista individual que será o principal beneficiário da operação, são um dos assuntos em cima da mesa. Não é o único ponto de uma operação que o supervisor já considerou ter características distintas de todas as outras OPA.

Na sexta-feira, surgiu a notícia de que o clube viesse a tentar deixar cair a OPA, tentando revogá-la à luz da incerteza causada pela pandemia da covid-19. O que precisará sempre de autorização da CMVM.

Oficialmente, nada foi dito - nem mesmo se este é mesmo o tema que levou à suspensão da negociação, algo que não é inédito para as SAD, que por vezes se encontram nessa situação por conta de negócios com atletas ou treinados que são noticiados, mas não confirmados.

