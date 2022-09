Mercados acordam no negativo. Lisboa perde mais de 8% e Galp afunda 25%

O choque do mercado petrolífero está a alastrar-se a todos os mercados financeiros. O Psi-20 não foge à regra. Depois do falhanço das negociações da OPEP na sexta-feira, que marcou o início de uma guerra de preços entre Riade e Moscovo, cujo resultado foi uma desvalorização de mais de 25% no Brent, a bolsa nacional arrancou em terreno negativo a perder 8,19%. A Galp Energia chegou a perder 25%.

A tendência é generalizada em todas as empresas do sector. Duas horas depois da abertura da sessão, a Galp Energia segue a perder 13,03% para os €9,98 euros. No arranque da sessão a empresa chegou a atingir mínimos de setembro de 2015, caindo 25% para €8,63. Além da Galp Energia, a BP está também a cair 19% e a Total, 11%. A Tullow Oil e a Premier Oil estão registar quedas ainda mais acentuadas, afundam 57% e 84%, respetivamente. Esta manhã, 11 das cotadas portuguesas desvalorizavam mais de 5%. A Sonae Capital perdia 12,4%, a Altri 9,7% e a Mota-Engil, 7,8%.

Esta desvalorização generalizada está a colocar pressão nas bolsas europeias. O Eurostoxx 600, índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a cair 5,55% e acumula uma queda de 7,54% nos últimos 12 meses. O índice O germânico Dax30 cai 7,4% e o FTSE 100 afunda 8,31%.