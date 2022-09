Os hotéis portugueses assumem-se nesta altura "muito preocupados" com o baixo nível de reservas para a Páscoa, o primeiro pico turístico do ano, devido ao efeito do surto do vírus Covid-19.

