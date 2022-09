Cortiça da Amorim volta a conquistar o palco do Serpentine Summer Pavilion em Londres

A Corticeira Amorim volta a subir ao palco no Serpentine Summer Pavilion, em Londres, uma das mais importantes exposições de design e arquitetura mundiais, nos jardins reais de Kensington. Na sua edição de 2020, a exibição conta com 200 metros quadrados de cortiça lusa, da empresa líder mundial no sector da cortiça, numa combinação com outros elementos "amigos do ambiente" escolhidos para o projeto da Counterspace, de um jovem trio de arquitetas sul-africanas.

Para o 20º aniversário do evento, o estúdio de arquitetura sul-africano projetou o pavilhão tendo como foco a ecologia e a sustentabilidade e a cortiça surgiu naturalmente, como um produto 100% natural, ecológico, renovável, reciclável, reutilizável depois de a Amorim já ter colocado esta matéria-prima no centro do Serpentine Summer Pavilion em 2012.

As arquitetas Sumayya Vally, Sarah de Villiers e Amina Kaskar, de 29 anos, que constituem a equipa mais jovem de sempre a desenhar o Serpentine Summer Pavilion tencionam utilizar outros materiais sustentáveis como blocos de tijolo reciclado produzidos a partir de lixo da indústria da construção.

O conceito inspira-se nos principais espaços de convívio da cidade de Londres, com especial foco na vivência das comunidades migrantes, periféricas e suburbanas, juntando locais de recordação, memória e afeto num pavilhão de verão formado por diferentes divisões. "Neste ambiente, a cortiça ficará exposta ao olhar dos visitantes, que serão convidados a experienciar as distintas áreas através de ruturas estruturais, mudanças de gradiente e contrastes de cor, textura e densidade", explica a Amorim.

A inauguração do Serpentine Summer Pavilion está prevista para o dia 11 de junho de 2020, fechando portas 4 meses depois, a 11 de outubro.

Em comunicado, a Corticeira sublinha que esta nova parceria com a Serpentine Gallery, "a célebre galeria londrina responsável pela iniciativa, repete-se num ano muito especial para a Corticeira Amorim que está a celebrar 150 anos" e recorda que em 2012, no Sepertine Summer Pavilion projetado pelos arquitetos suíços Herzog & de Meuron e pelo ativista plástico chinês Ai Weiwei "a cortiça foi também um elemento transversal da instalação: com 80m3 de matéria-prima os artistas criaram uma complexa estrutura circular e mais de 100 peças de mobiliário em aglomerado".