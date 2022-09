PS recandidata Correia de Campos a presidente do Conselho Económico e Social

O PS vai voltar a candidatar o antigo ministro da Saúde António Correia de Campos a um segundo mandato como presidente do Conselho Económico e Social (CES), declarou esta terça-feira à agência Lusa fonte oficial da bancada socialista. A votação de Correia de Campos para a presidência do CES será feita no próximo dia 28 na Assembleia da República, através de voto secreto.

No passado dia 20 de dezembro, já nesta legislatura, o parlamento chumbou a recondução de António Correia de Campos como presidente do CES. O antigo ministro da Saúde dos governos de António Guterres e de José Sócrates não alcançou a maioria de dois terços dos votantes constitucionalmente exigida.

O nome de Correia de Campos para presidir ao CES recolheu 125 votos sim, 73 brancos e 11 nulos. Na primeira vez que foi proposto para presidir ao CES, em 2016, Correia de Campos só à segunda tentativa conseguiu alcançar os dois terços necessários dos votos.