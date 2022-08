Espanhol Abanca vende na Media Capital e compra na Cofina

O Abanca tem uma posição de cerca de 5% na Media Capital e pretende manter uma posição com o mesmo valor na Cofina após a aquisição da dona da TVI. Para isso, o banco espanhol vai vender na oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela proprietária do Correio da Manhã, mas depois participará no aumento de capital na empresa.

Segundo explicou fonte oficial do banco espanhol – que está presente em Portugal e que admite comprar a maioria do capital do EuroBic –, o compromisso assumido pelo Abanca é vender tudo na OPA que a Cofina anunciou que vai lançar sobre a Media Capital, a dona da TVI. A participação que será vendida é de 5,05% do capital.

Apesar de vender na OPA, este não será um adeus ao grupo de media. Isto porque, com o dinheiro recebido da alienação, o Abanca vai reinvestir na Cofina através do aumento de capital.

Posição pode render 10 milhões

Na OPA, a Cofina propõe-se a pagar 2,3336 euros por ação da Media Capital, mas o valor ainda poderá ser revisto em alta, já que um auditor independente está a avaliar a empresa para averiguar se o preço é adequado.

A este preço, o Abanca receberia cerca de 10 milhões de euros pela sua participação, pelo que seria o valor a reinvestir.

“Vamos manter a nossa participação original. Não há um incremento adicional”, tinha já adiantado Juan Carlos Escotet, o presidente da administração do banco com sede na Corunha, na conferência de imprensa.

A Cofina já pediu autorização aos acionistas para realizar um aumento de capital de até 85 milhões de euros. Os atuais maiores acionistas da Cofina, como Paulo Fernandes, e Mário Ferreira, através da Pluris Investments, têm já um compromisso para subscrever 60 milhões dos 85 milhões. E é aqui que também o Abanca vai entrar - colocando 10 milhões, ficaria assegurado 82% do aumento de capital.

Esta operação servirá para financiar parcialmente a operação através da qual a Cofina assegurará a maioria do controlo da Media Capital, bem como para reestruturar a dívida da empresa após a aquisição.

A Cofina vai comprar a Vertix, que detém a posição de quase 95% na Media Capital, à espanhola Prisa. O preço de venda é de 123 milhões de euros, ainda que a empresa tenha um valor de 205 milhões (a diferença deve-se à assunção de endividamento da empresa adquirida).

* jornalista em Santiago de Compostela a convite do Abanca