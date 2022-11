EuroBic financiou marido de Isabel dos Santos

O EuroBic, o banco de que Isabel dos Santos detém 42,5%, financiou, em 2013, uma empresa do marido da empresária angolana, Sindika Dokolo. A operação foi aprovada pelo conselho de administração e recebeu o aval do conselho fiscal, segundo noticia o Correio da Manhã.

“O conselho deliberou aprovar, com parecer prévio favorável do conselho fiscal e de acordo com as condições aprovadas em conselho de crédito, um financiamento à sociedade de direito suíço denominada Euro Atlantic Asset Managment”, indica a ata do conselho de administração do então ainda chamado de BIC a 9 de junho de 2013, citada pelo Correio da Manhã.

Nesta data, Luís Miral Amaral era o presidente executivo da instituição financeira. Hoje em dia, o CEO é Fernando Teixeira dos Santos.

A empresa suíça Euro Atlantic Asset Managment pertence a Sindika Dokolo e o crédito rondava os 9 milhões de euros, tendo como objetivo o desenvolvimento da sua atividade como distribuidora da marca de jóias de luxo De Grisogono, empresa que também será controlada por Isabel dos Santos e pelo seu marido.

O empréstimo a cinco anos tinha uma taxa de juro indexada à Euribor a 6 meses acrescida de um spread de 6%.

Nem o EuroBic nem a filha do ex-presidente de Angola quiseram fazer comentários ao Correio da Manhã.

O EuroBic - onde a conta da Sonangol foi esvaziada em menos de 24 horas - tem estado no centro do furacão que começou a desenvolver-se em torno de Isabel dos Santos com as revelações conhecidas como Luanda Leaks, dadas pelo consórcio de jornalistas ICIJ, que o Expresso e a SIC integram. Aliás, o Banco de Portugal está a fazer averiguações no banco hoje em dia liderado por Teixeira dos Santos de forma a ver se o banco cumpriu todos os procedimentos a que era obrigado por via das regras da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Pressionada pelas revelações, Isabel dos Santos, que é dona de 42,5%, decidiu pôr a participação no EuroBic à venda. O seu sócio no angolano BIC, Fernando Teles, tem 37,5% do capital.