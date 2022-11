EuroBic ainda não cumpriu todas as ordens do Banco de Portugal de 2015

O EuroBic está envolvido num caso em que pode ter havido falhas na prevenção no branqueamento de capitais, mas isso não é inédito. Em 2015, houve outra situação idêntica, que continua por resolver. O Banco de Portugal tem um processo de contraordenação contra o banco por finalizar. Além disso, a instituição liderada por Fernando Teixeira dos Santos ainda tem recomendações do supervisor, vindas dessa altura, por cumprir. Apesar desta carga negativa, é esta entidade bancária que tem uma participação de 42,5% à venda, pelo que o efeito reputacional traz dificuldades à operação.

No ano em que o EuroBic (na altura conhecido apenas como BIC) se viu envolvido na investigação à casa de câmbio Money One, o Banco de Portugal (BdP) realizou uma inspeção que, logo em 2016, teve consequências. O nome sugerido para presidente executivo, Jaime Pereira, até aí número dois de Luís Mira Amaral, caiu: o supervisor tinha dúvidas sobre as falhas detetadas no banco e o seu papel no caso. Foi aí que entrou Fernando Teixeira dos Santos.

