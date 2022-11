Espanhóis do Abanca de visita ao EuroBic, de onde Isabel dos Santos está de saída

Uma delegação do Abanca esteve esta segunda-feira no EuroBic, segundo noticia esta segunda-feira, 27 de janeiro, o Jornal Económico. Uma visita que ocorre quando está à venda uma parcela do capital da instituição liderada por Fernando Teixeira dos Santos.

O Jornal Económico conta que a delegação de visita à sede do EuroBic, na Avenida António Augusto de Aguiar, foi liderada pelo presidente do conselho de administração do espanhol Abanca, Juan Carlos Escotet, e pelo presidente executivo, Francisco Botas.

Nem o Abanca nem o EuroBic quiseram responder ao jornal. Contactadas pelo Expresso, mantiveram a mesma postura.

O EuroBic viu-se envolvido nas consequências do Luanda Leaks já que a sua principal acionista é Isabel dos Santos (além de que várias transferências noticiadas pelo consórcio de jornalistas ICIJ terem sido feitas a partir do banco). A investidora angolana decidiu vender a sua participação de 42,5%.

“A operação de alienação da sua participação foi já iniciada, a qual, face à existência de interessados, tem assegurada a sua concretização a muito breve prazo, sujeita, nos termos da lei, à prévia autorização das autoridades competentes”, revelava o banco liderado por Fernando Teixeira dos Santos em comunicado enviado às redações na semana passada.

Não se sabe se o Abanca será um dos interessados, mas a rapidez do processo poderá ser facilitada se o comprador tiver licença em Portugal. Não tendo, as necessárias autorizações do Banco Central Europeu (BCE) costumam demorar ainda mais tempo, havendo casos em que já se estenderam por vários anos, o que atrasaria o processo. Na semana passada, só o BCP tinha recusado ao Jornal de Negócios qualquer interesse na aquisição – os outros bancos a operar em Portugal contactados pelo jornal tinham optado pelo silêncio. A Caixa Geral de Depósitos está impedida de fazer compras por conta do plano estratégico.

Uma das questões a ser tida em conta na operação de venda da posição de Isabel dos Santos (através das “holdings” Santoro e Finisantoro) é que há outros acionistas com participações relevantes – a estrutura é idêntica à do angolano BIC. Fernando Teles é dono de 37,5% do EuroBic, sendo também sócio da filha do ex-presidente de Angola no BIC angolano.

Há ainda outros acionistas no EuroBic: Luís Cortez dos Santos, Manuel Pinheiro Fernandes e Sebastião Bastos Lavrador têm, cada um, 5%, havendo ainda outros 5% nas mãos de outros investidores.

O Abanca está presente em Portugal, onde reforçou o seu peso no ano passado quando adquiriu a rede de particulares do Deutsche Bank (por um valor que nunca quis revelar). Em Espanha, o Abanca – que é um dos quatro grupos financeiros da marca venezuelana Banesco – fez também uma aquisição recente em Espanha, ao comprar o banco que a Caixa Geral de Depósitos tinha no país vizinho. Pagou, aí, 384 milhões de euros, sendo que a integração dos sistemas de informação só no final deste trimestre deverão estar concluídas.

As fragilidades no sistema de prevenção do branqueamento de capitais é outro dos temas a ser tidos em conta na operação. Este sábado, o Expresso revelou que o Banco de Portugal deixou mais de 50 recomendações em 2015, na sequência de falhas no caso MoneyOne, que há nove por cumprir. Há ainda um processo de contraordenação pelos factos relativos a 2015 que ainda nem tem qualquer decisão. E, agora, há transferências suspeitas envolvendo Isabel dos Santos que terão ocorrido em 2017.