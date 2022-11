Metro de Lisboa escolhe Stadler-Siemens para novos comboios e sinalização

O consórcio constituído pela Stadler Rail Valencia e a Siemens Mobility é o vencedor do concurso para o fornecimento de 14 Unidades Triplas (sete comboios) e do novo sistema de sinalização da rede avaliado em 114,5 milhões de euros. Fora da corrida ficaram os chineses da CRRC Tangshan que venderam recentemente 18 unidades para o Metro do Porto.

A adjudicação foi aprovada esta sexta-feira na sequência do concurso público internacional lançado em setembro de 2018. O prazo global do contrato é de 77 meses, contados após visto prévio do Tribunal de Contas. O primeiro prótotipo deverá ser entregue para testes em 2022.

De acordo com a empresa, esta adjudicação consiste no fornecimento de um sistema destinado à modernização do atual sistema de sinalização ferroviária do Metropolitano de Lisboa, que inclui o fornecimento de 14 novas unidades triplas (42 carruagens) com sistema de controlo automático e contínuo de comboios Communications-Based Train Control (CBTC); a instalação do sistema de controlo automático e contínuo de comboios CBTC em 70 (setenta) comboios já existentes. O contrato prevê ainda a adoção de funcionalidades de proteção Automatic Train Protection (ATP), de operação Automatic Train Operation (ATO) e de supervisão Automatic Train Supervision (ATS) em toda a extensão das linhas Azul, Amarela e Verde além de manutenção dos equipamentos, entre outros itens.

“A aquisição de 14 novas unidades triplas vai melhorar a oferta de comboios e serviços do ML, permitindo mais conforto e acessibilidade para os clientes, bem como um sistema de comunicação com os clientes que vai permitir informação variável e flexível e sistemas de segurança e vídeo vigilância mais modernos”, lê-se no comuncado da empresa.

A subsituição do sistema de sinalização é considerada crucial nos planos de expansão da empresa. Em recente entrevista ao Expresso, o presidente do Metro, Vitor Domingues dos Santos, afirmou que os novos sistemas “os são mais desenvolvidos, baseados em algoritmos, e conseguem aproximar muito mais os comboios que entram e saiem das estações. Com isso obtém-se uma otimização muito maior e reduz-se o espaçamento de comboios entre estações. O objetivo em termos de eficiência de intervalo entre comboios em hora de ponta é chegar aos 3,40-3,50 minutos contra os atuais 4,30 minutos”.

A adjudicação agora efetuada faz parte de um conjunto de investimentos do ML nomeadamente do projeto de modernização e expansão do Metropolitano de Lisboa que envolve também as obras de construção da ligação entre a estação do Rato e a do Cais do Sodré, cujas propostas foram entregues esta semana, e a construção de dois viadutos junto à atual estação do Campo Grande, atualmente em fase de qualificação de concorrentes.