Dentro da nova casa de Ronaldo em Lisboa

Na entrada da obra, um dos operários aponta para uma cadeira coberta de pó, encostada num canto do estaleiro. “Foi aqui que ela se sentou para tirar os sapatos”, conta ao Expresso. Foram 13 andares a pé, degrau a degrau, até chegar ao apartamento mais caro de Lisboa. Trata-se de uma penthouse duplex, numa zona alta da capital, com uma piscina de acesso exclusivo no terraço. O comprador é Cristiano Ronaldo e a cadeira poeirenta serviu para a mulher, Georgina, equipar-se para a subida à sua nova casa de Lisboa: trocou saltos por botas.

Situado na Rua Castilho, uma das artérias mais caras da capital, o Castilho 203 foi durante décadas um edifício de escritórios. O prédio foi adquirido, em 2017, pela Vanguard Properties, por €30 milhões, e está a ser convertido num projeto residencial, com 20 apartamentos de luxo. É o metro quadrado (m2) mais caro do país: alguns apartamentos, sobretudo os mais altos, ultrapassam os 20 mil euros/m2. Ronaldo comprou o mais caro — não apenas do edifício, mas de todo o país: €7,2 milhões pela penthouse de 287 m2, com três suítes, spa, piscina exterior e uma vista de 360 graus sobre a cidade.

