Ministro dos Petróleos de Angola: “A Sonangol nunca atingiu patamares de uma verdadeira petrolífera”

O ministro dos Petróleos e Recursos Naturais de Angola, Diamantino Azevedo, desmistifica a antiga política de refinação de petróleo em Angola, que no passado alimentou interesses obscuros, e aponta os novos caminhos que farão da Sonangol uma verdadeira operadora petrolífera.

Que efeitos teve no mercado a entrada em vigor de uma nova política petrolífera?

Temos hoje um modelo de coordenação mais transparente e simples, onde a função da tutela é essencialmente política e estratégica. A função concessionária e de regulação para o segmento do upstream está atribuída à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis [ANP], o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo tem a função de regular o down­stream, ao mesmo tempo que pretendemos que a Sonangol se transforme numa verdadeira operadora.

