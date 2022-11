Governo estima que hidrogénio verde em Sines atrairá investimento de até 1,6 mil milhões de euros

O Governo português está confiante na concretização do projeto de desenvolvimento de um "cluster" de produção de hidrogénio verde em Sines. Em novembro veio a público uma projeção de investimento de 600 milhões de euros, mas o Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC) admite agora, segundo informação enviada ao Expresso, que "as estimativas atuais apontam para um investimento entre 1.250 e 1.600 milhões de euros".

Aquele montante abrange uma unidade industrial de produção de hidrogénio de 1 gigawatt (GW), mas também um parque solar e projetos eólicos offshore para a produção de eletricidade. O objetivo é permitir a instalação de centrais de energia renovável que possam fornecer eletricidade barata para uma unidade de larga escala de produção de hidrogénio (obtido num processo de eletrólise da água, que consome volumes relevantes de eletricidade).

Ao Expresso o secretário de Estado da Energia, João Galamba, esclareceu que o projeto deverá contemplar investimentos de 600 milhões de euros na produção de eletricidade renovável e os restantes 1000 milhões serão a componente de produção de hidrogénio, caso se concretize a dimensão máxima do projeto.

Esta é uma aposta que será implementada em várias fases, podendo atingir o seu pico mais perto de 2030. "Deve começar com 100 MW e ir crescendo de forma modular (em simultâneo com a parte elétrica) até atingir a dimensão desejada", indica João Galamba.

"Como referido, este projeto será de escala variável, cuja capacidade de produção crescerá à medida das necessidades do mercado nacional e internacional. Importa referir que, sendo o preço da eletricidade que representa a maior fatia do custo de produção do hidrogénio verde, Portugal apresenta uma enorme vantagem competitiva face aos restantes países porque apresenta custos de produção de eletricidade mais baixos", sublinha o MAAC, num conjunto de respostas a perguntas do Expresso que chegaram já após o fecho da edição deste sábado.

Mas este projeto industrial tem ainda contornos pouco definidos. Não são para já conhecidos os investidores, como o Expresso escreve na sua última edição. Apenas um promotor holandês, o Solar Sinergy Group, liderado pelo empresário Marc Rechter, deu a cara pela iniciativa. Rechter assegurou ao Expresso que não faltará dinheiro para financiar o "cluster" do hidrogénio.

O Governo, por seu turno, também não identifica as empresas que realizarão o investimento. "Diversos promotores têm demonstrado interesse em participar no desenvolvimento de uma economia de hidrogénio em Portugal, incluindo o projeto que está a ser dimensionado para Sines. Este projeto em concreto está a ser pensado para ser implementado sob a forma de um consórcio que contará com empresas portuguesas e holandesas, estimulando importantes investimentos em ambos os países e contribuindo ativamente para a prossecução dos objetivos estratégico em matéria de energia e clima da União Europeia", refere o MAAC nas respostas enviadas ao Expresso.

Além de capitais privados, o projeto do hidrogénio em Sines deverá contar com uma significativa parcela de financiamento comunitário. "Nesta fase não estão ainda definidos os incentivos ou benefícios por parte do Estado, estando a ser avaliados os melhores mecanismos de apoio a um projeto desta natureza. Este projeto terá associado um candidatura a estatuto de IPCEI (Important Project of Common European Interest), estatuto este que, entre outras vantagens, otimiza a atribuição de fundos e várias fontes de financiamento", realça o Governo.

Os desafios pela frente

Há estudos que indicam que a incorporação de hidrogénio na rede de gás natural não levanta problemas para pequenos volumes. As fontes ouvidas pelo Expresso confirmam que a incorporação de 5% a 15% de hidrogénio no gás natural que é transportado na rede da REN pode ser feita, mas para maiores incorporações terá de haver uma avaliação técnica sobre a resposta dada pelos equipamentos, quer na rede de transporte, quer nos pontos de consumo final.

O MAAC indica que "já hoje as redes estão preparadas para incorporar hidrogénio juntamente com o gás natural, pese embora em percentagens diferentes consoantes as zonas da rede". E acrescenta que "o governo irá muito em breve consagrar na legislação a possibilidade da injeção de hidrogénio nas redes de gás natural e posteriormente irá definir metas de incorporação para os vários setores".

Segundo o Executivo, o projeto de hidrogénio a produzir em Sines visará três consumos principais: injeção direta nas redes de gás natural, distribuição por camião cisterna para os diversos pontos de consumo e exportação via terminal de Sines.

"Numa primeira fase, e dada a menor dimensão do projeto, prevê-se que o hidrogénio produzido em Sines será totalmente absorvido pelo mercado nacional, mas à medida que a capacidade de produção crescerá começará a ganhar relevância a exportação para o mercado europeu", acrescenta o Governo.