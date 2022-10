Isabel dos Santos acusa João Lourenço: faz “uma escolha seletiva na sua luta contra a corrupção”

Isabel dos Santos acusou o Presidente angolano, João Lourenço, de fechar mais de 50 contratos sem licitação, que totalizam mais de três mil milhões de dólares. A empresária critica ainda o atual Presidente por aquilo que considera ser “uma escolha seletiva para a sua luta contra a corrupção”. “Eu apoio o combate à corrupção, mas o que eu condeno é a forma selectiva que escolheu apenas para suportar a sua campanha”, apontou.

Em entrevista ao jornal “Voz da América”, a empresária angolana diz que João Lourenço "criticou o presidente dos Santos por contratos sem licitações, mas desde 2017 até agora o presidente João Lourenço tem problemas com mais de 50 contratos, no valor superior de três mil milhões de dólares, sem licitação", referiu

A empresária critica ainda o atual Presidente por aquilo que considera ser “uma escolha seletiva para a sua luta contra a corrupção”. E acrescenta: “eu apoio o combate à corrupção, mas o que eu condeno é a forma selectiva que escolheu apenas para suportar a sua campanha”.

Isabel dos Santos tem acusado João Lourenço de levar a cabo uma perseguição à família Dos Santos – como parte de uma campanha e agenda política do MPLA – desde que, na semana passada, o Tribunal de Luanda ordenou o arresto das participações da empresária e do seu marido, Sindika Dokolo, nas empresas onde têm posição acionista (como a Zap, Unitel, Eurobic e BFA). Em causa estão alegadas perdas para o Estado angolano no valor de mil milhões de euros.

No ano passado, e como o Expresso avançou este sábado, a empresária mudou de residência para o Dubai – um dos mais conhecidos paraísos fiscais do mundo – e passou a assumir cidadania russa.