Isabel dos Santos muda-se para o Dubai, um novo paraíso fiscal

A empresária Isabel dos Santos vem usando as redes sociais para se defender das acusações da Justiça angolana e um dos seus tweets mais recentes terminava com a mensagem “I believe in Angola”. Mas apesar de acreditar no seu país, é fora dele que está a resguardar a sua fortuna. Isabel dos Santos mudou de residência para o Dubai no ano passado e passou a assumir cidadania russa, segundos os documentos depositados no registo comercial de Malta que o Expresso consultou.

Na Finisantoro Holding (sociedade de Malta que detém parte do banco EuroBic) o advogado português Jorge Brito Pereira apresentou em novembro o registo de alteração de dados dos acionistas, Isabel dos Santos e o marido, Sindika Dokolo. Passaram a ter morada profissional na Almas Tower, um arranha-céus no Dubai. E meses antes o mesmo advogado tinha depositado no registo de Malta uma outra alteração na Kento Holding (que detém parte da posição de Isabel dos Santos na operadora de comunicações NOS): desde junho, pelo menos, que Isabel dos Santos e Sindika Dokolo vivem na luxuosa área de Jumeirah Bay, no Dubai.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.