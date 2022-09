Luzboa ganha concurso de 8 milhões para iluminar municípios do Douro

A Luzboa, comercializadora portuguesa de energia detida pela espanhola Nexus, ficou em primeiro lugar no concurso da Comunidade Intermunicipal do Douro para abastecer eletricidade a 19 autarquias desta região durante um ano, num contrato de quase 8 milhões de euros, informou a empresa.

O contrato prevê o abastecimento de cerca de 4 mil pontos de consumo, envolvendo tanto o consumo de edifícios como iluminação pública. O presidente executivo da Luzboa, Pedro Morais Leitão, revelou ao Expresso que este será o segundo maior contrato público da sua empresa, a seguir a um outro que a Luzboa conquistou em Lisboa.

O contrato carece ainda de adjudicação, estando a correr o período de cinco dias para que os concorrentes possam contestar o relatório preliminar do júri, que foi apresentado aos participantes esta quarta-feira.

No concurso da Comunidade Intermunicipal do Douro a segunda melhor oferta veio da EDP, com uma diferença no custo global da energia de cerca de 80 mil euros, segundo Pedro Morais Leitão.

O abastecimento envolve um volume estimado de 62 gigawatts hora (GWh) pelo período de um ano, que poderá ser renovado por outros 12 meses.

Entre os municípios a servir estão Vila Real, Lamego, Alijó, Torre de Moncorvo, Mesão Frio, entre outros.