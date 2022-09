Finerge compra mais dois parques eólicos em Portugal

A Finerge, segundo maior produtor de energia eólica em Portugal, vai reforçar a sua posição no mercado nacional, com a compra de mais dois parques eólicos, que somam uma capacidade de 123 megawatts (MW) e que estavam até agora nas mãos da Brookfield Renewable.

Em comunicado, a Finerge explica que o parque eólico do Toutiço, situado em Arganil, está em operação desde 2008 e tem uma capacidade instalada de 102 MW, enquanto o parque de Lomba do Vale, localizado em Montalegre, tem uma potência de 21 MW. Estes dois parques são compostos por 43 aerogeradores da Vestas e da Nordex.

"Portugal continua a ter muitas oportunidades para o crescimento da Finerge, exemplo disso é esta aquisição. Queremos consolidar a nossa posição em Portugal e continuar a ser um player de referência no país", afirmou, citado no mesmo comunicado, o presidente executivo da Finerge, Pedro Norton.

Com esta operação, em que a Finerge contou com a assessoria financeira do banco Santander, são já cinco os parques eólicos adquiridos pela Finerge este ano. Os negócios permitiram à empresa reforçar a sua carteira em Portugal para 45 parques eólicos, com uma capacidade instalada de 1041 MW.

O crescimento por aquisições é uma das estratégias de reforço da operação da Finerge, que Pedro Norton já havia antecipado ao Expresso em julho deste ano, anunciando ser intenção da empresa chegar a 2024 com ativos de 3 mil milhões de euros, o dobro da dimensão atual da empresa.

A estratégia prevê também a aposta na energia solar, bem como o desenvolvimento de projetos de energias renováveis fora de Portugal.