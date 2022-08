Novabase vende unidade de negócio à Vinci por 33 milhões

A Novabase, uma das raras tecnológicas cotada na bolsa de Lisboa, anunciou venda de uma unidade de negócio à Vinci Energies por 33 milhões de euros. Este valor pode subir 3 milhões, em função do desempenho da unidade, focada no fornecimento de soluções para transporte e energia. A operação envolveu a subsidiária Novabase Consulting.

Segundo a Vinci Energies, esta aquisição reforça a sua "posição de liderança em Portugal em transformação digital, nomeadamente nas áreas de Data Analytics e Business Applications".

A Novabase Digital conta com cerca de 400 colaboradores e gerou um volume de negócios de 35 milhões de euros em 2018.

Vinci alarga portefólio

A operação permite à subsidiária da multinacional Vinci, "alargar o portefólio de soluções da Axians, a marca dedicada aos serviços e soluções na área das Tecnologias de Informação e Comunicação".

A transação, segundo o comunicado da Novabase, será feita "através da alienação das ações da subsidiária indireta, Novabase Digital" e da "transferência do valor económico e de colaboradores afetos ao negócio GTE (governo, transportes e energia).que se encontram noutras sociedades do grupo.

A concretização da operação "ocorrerá nos próximos meses, estando sujeita à verificação de um conjunto de condições suspensivas habituai, incluindo a não oposição da Autoridade da Concorrência".

Preço final depende do desempenho

O preço acordado (33 milhões) está sujeito " a ajustamentos", podendo subir três milhões "dependente da performance no final de 2019 do negócio GTE".

Para a Novabase, esta operação "permitirá acelerar a execução da sua estratégia, libertando recursos importantes para os investimentos" com que se comprometeu com os acionistas.

A Vinci Energies nota que a aquisição "consolida a sua estratégia de crescimento e desenvolvimento em Portugal, através da marca Axians, já estabelecida como uma das principais parceiras de organizações privadas e públicas na área de transformação digital, com especialização vertical".

Novabase em alta na bolsa

Esta é a segunda transação entre as duas empresas. Em janeiro de 2017 a Novabase vendera à Vinci Energies o negócio de Infrastructures & Managed Services (IMS) por 44 milhões. um valor que ficou seis milhões acima do anunciado aquando da formalização do acordo.

No primeiro semestre de 2019, a Novabase faturou 74,7 milhões (crescimento de 8%) e lucrou 1,6 milhões ( mais 16%).

Na sessão de bolsa desta terça-feira, as ações da Novabase seguem a valorizar 11% (para 2,8 euros). A capitalização bolsista da empresa está nos 87 milhões de euros.