Vodafone confirma problemas na ligação à Internet “em algumas zonas do país”

É com “dificuldades na ligação à Internet” que a Vodafone termina um dia já marcado por problemas nas comunicações em Portugal. Primeiro foi a operadora NOS a ter uma falha na rede, que obrigou a cerca de quatro horas de intermitência ou mesmo de interrupção, e agora é a vez de os clientes da Vodafone enfrentarem situação semelhante.

Uma fonte oficial da empresa confirmou ao Expresso “que foi identificada uma avaria nos seus sistemas, que afeta os serviços de internet móvel e fixa. A situação está a ser resolvida mas ainda sem previsão de quando o serviço vai ficar totalmente restabelecido”

“Detetámos dificuldades em algumas zonas do país no acesso à Internet através do serviço Tv Net Voz da Vodafone”, dizia na noite desta terça-feira a voz que os clientes podiam escutar ao ligar para o serviço de apoio da operadora. A mensagem prosseguia com a informação de que a Vodafone estava a “tentar resolver o problema com a maior brevidade possível”, não especificando em que zonas do país a situação era mais difícil.

No site DownDetector, onde são reportadas falhas pelos utilizadores, as notificações começaram pouco antes das 22h00, disparando na hora seguinte. Nas redes sociais, as queixas também não se fizeram esperar e vêm um pouco de toda a parte: há clientes de Leiria, Lisboa, Porto, Braga, Caldas da Rainha e Santarém a alertar para falhas no serviço.

Por enquanto, ainda não há qualquer reação oficial da operadora, nem informações sobre o que pode estar na origem do bloqueio.