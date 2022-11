Afinal o que se passa com a rede NOS? Empresa ainda não sabe explicar “grave incidente”

O problema de falha de rede da NOS já está resolvido, segundo a empresa, e todos os serviços estão a funcionar. A reposição destes serviços verificou-se cerca das 14h30, mas uma hora depois ainda havia zonas cujos serviços não estão completamente repostos. A NOS assegura que a rede já está operacional.

A NOS, tal como o Expresso já tinha noticiado, ativou os planos de contigência, o que é na prática um plano de emergência usado sempre que há uma falha de rede considerada de dimensão relevante. A operadora diz que a rede já está operacional. E afirma que irá explicar o "grave incidente".

"As equipas da NOS trabalharam ininterruptamente com os seus parceiros, para recuperar com a rapidez possível todas as funcionalidades de modo a minimizar o impacto nos seus clientes. As causas que estiveram na origem deste grave incidente serão objeto de uma averiguação, cujos resultados serão dados a conhecer", afirma a operadora em comunicado. A NOS diz ainda que lamenta as perturbação de que os clientes foram alvo.

A operadora tem 4,7 milhões de clientes. Não se sabe quantos terão sido afetados por esta falha que se iniciou por volta das 10h da manhã.