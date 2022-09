Cofina negoceia sozinha a compra da TVI

A decisão final de compra da Media Capital, proprietária da TVI e da Rádio Comercial, pela Cofina deverá ser tomada no início de setembro, estando neste momento a decorrer as “negociações exclusivas”, confirmadas há uma semana e meia pela Cofina e pelo grupo espanhol Prisa, dono da Media Capital. Para já, as partes envolvidas remetem-se ao silêncio. Mas o Expresso sabe que a Cofina se está a apresentar sozinha a concurso nesta fase, sem recurso a outros investidores, estando já assegurado o financiamento da operação por bancos internacionais.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)