Viseu vai ter a maior sala de espétaculos da região centro

O novo equipamento, a nascer nas instalações antigo pavilhão multiusos da cidade, já obteve parecer favorável da Inspecção-Geral das Atividades Culturais. Quando for inaugurado – a autarquia estima que as obras não cheguem a demorar um ano, o Viseu Arena será a maior sala de espetáculos da região centro: terá capacidade para 5.500 pessoas.



“São objetivos do Viseu Arena colocar Viseu no mapa nacional e ibérico da oferta de espetáculos, reforçar a dinâmica local e a descentralização cultural nacional, mas também incrementar a atratividade turística de Viseu no Centro-Norte de Portugal e nos respetivos eixos ibéricos”, afirmou o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques.



A infraestrutura municipal , cujo concurso foi lançado com um preço base de 6,7 milhões de euros, terá equipamentos melhorados e mais modernos. As novidades vão desde a “incorporação de uma cortina de luz na fachada do equipamento para um diálogo com a cidade, à criação de novas zonas de público”. Haverá, por exemplo, uma tribuna suspensa, 14 camarotes e 680 premium seats. Será também inaugurado um restaurante e um lounge panorâmico para a cidade.



“[Este projeto] visa ainda gerar oportunidades de desenvolvimento de competências empresariais e técnicas locais ligadas às indústrias criativas, culturais e turísticas, com impacto positivo no empreendedorismo e no emprego local”, concluiu Almeida Rodrigues.