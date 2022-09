Hótéis antecipam um agosto idêntico ao esperado, se a greve não se prolongar

Os hotéis nacionais esperam resultados para o mês de agosto "em linha com o que estava previsto", apesar da greve dos motoristas de combustíveis em pleno mês de pico da época alta de turismo, segundo avança a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

"Ao contrário da situação em abril, em vésperas da Páscoa, que apanhou as pessoas desprevenidas por não esperarem que o impacto fosse tão rápido, desta vez os hotéis precaveram-se a tempo", refere Cristina Siza Vieira, presidente-executiva da AHP.

"Muitos dos hotéis que tinham os geradores a funcionar habitualmente a 75%, estão nesta altura a 100%. Ninguém está a deixar esgotar o combustível, tal como as pessoas nos seus carros", faz notar a responsável da associação hoteleira.

"O mês de agosto está a correr bem porque vai havendo abastecimentos, e isto se a greve não se prolongar por muito mais tempo, senão aí sim, começa a haver impactos", adverte Cristina Siza Vieira. "As pessoas ajustam-se, mas os hóspedes não estão 100% tranquilos, temos os emigrantes que vêm de longe e querem fruír as suas férias e fazer passeios, isto não é 'business as usual', e o mês de agosto tem um peso muito grande na hotelaria relativamente ao resto do ano".

Fornecedores no Algarve, como lavandarias, abastecidos por Espanha

A presidente-executiva da Associação da Hotelaria de Portugal lembra que além da operação dos hotéis, a greve dos transportadores de combustível também afeta os fornecimentos de serviços às unidades turísticas, com destaque para as lavandarias, "mas neste campo o Algarve tem trabalhado em estreita convergência com Espanha".

No mês de agosto, e em resultado da greve, houve a registar nos hotéis "muito poucos cancelamentos, situações pontuais de pessoas idosas e mais no interior, mas na globalidade não há nota de grandes cancelamentos", adianta Cristina Siza Vieira. "Estávamos preocupados com a situação no fim-de-semana e a mudança da quinzena, mas a previsão é que o mês de agosto decorra sem grandes sobressaltos".

Mas a responsável da AHP frisa que "esta situação não pode ser duradoura, e a nossa expectativa é que termine quanto antes, pois setembro também é um mês muito importante para a hotelaria".