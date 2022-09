Portugal é um 'paraíso' para os imigrantes endinheirados

“Numa era de crescentes tensões e desacordos políticos, o clima de paz social percecionado no país [Portugal] é visto com uma vantagem competitiva, a par com o ambiente favorável para negócios, uma força de trabalho especializada e uma qualidade de vida atrativa”, diz um artigo publicado pelo Financial Times (FT), com base na opinião de analistas e de estrangeiros seduzidos por Lisboa, ouvidos para a reportagem.

O artigo abre com o caso de um imigrante brasileiro, homem de negócios, que se cansou do clima de insegurança e crime de São Paulo e rumou até Portugal. O FT frisa que a taxa de crimes em Portugal é a mais baixa da União Europeia e um fator de atração importante de “dezenas de milhares de imigrantes vindo do Brasil, que tem uma das mais latas taxas de homicídios do mundo”.

A estes brasileiros que estão a desembarcar em Lisboa, junta-se a “um crescente número de investidores, de todo o mundo, seduzidos por Portugal”, fruto de uma atitude aberta e tolerante face aos estrangeiros numa sociedade onde não são palpáveis cisões provocadas por movimentos populistas, nacionalistas e anti-imigrantes.

O FT refere ainda o Regime para Residentes Não Habituais e de vistos dourados como outras fontes de captação de investidores estrangeiros.