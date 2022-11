16 devedores da Caixa deram perdas de 1,3 mil milhões antes de o Estado capitalizar o banco

Os 16 maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos foram responsáveis por perdas reais superiores a 1,3 mil milhões de euros nos cinco anos que antecederam a capitalização de 2017, quando o Estado colocou 3,9 mil milhões de euros no banco público. Estes são dados retirados do relatório publicado pelo Banco de Portugal, em que os grandes devedores dos bancos não são identificados, mas os montantes das dívidas sim.

Neste conjunto de perdas incorridas entre 2012 e 2017, há três devedores que mais prejuízos causaram à instituição financeira hoje em dia comandada por Paulo Macedo: foram de 542 milhões, 268 milhões e 187 milhões, cada.

Estas são perdas reais de todos estes grandes devedores sendo que, além disso, há também imparidades (dinheiro colocado de lado para precaver eventuais perdas futura) associados aos 16 créditos de 1.242 milhões.

Os números referem-se a junho de 2017, meses depois de o Estado ter capitalizado o banco público com 3,9 mil milhões, por determinação do plano acordado com a Comissão Europeia. Aliás, é por essa ajuda ter sido recebida que há esta divulgação.

Ao todo, estas perdas tiveram origem em créditos concedidos inicialmente no valor global de 3,99 mil milhões a estes 16 grupos económicos – não se sabe quando começou a relação comercial com a entidade bancária. O capital reembolsado nestes empréstimos foi de 201 milhões até esta data. Mas ainda havia uma exposição agregada de todos eles de 1.675 milhões.

O Banco de Portugal divulgou, como manda a lei e após trabalhos com a Assembleia da República, os dados relativos aos maiores créditos concedidos pelos bancos portugueses que foram auxiliados pelo Estado nos últimos 12 anos: CGD, BCP, BES/Novo Banco, BPI, BPN, BPP e Banif. O Novo Banco tem um só devedor que causou perdas de 2,9 mil milhões: é o BES Angola.

A CGD foi alvo de uma comissão de inquérito precisamente por ter sido conhecido publicamente uma auditoria sobre os seus grandes devedores. O relatório da comissão será votado, na sua versão final, esta quarta-feira, 17 de julho, tendo já sido divulgada a versão preliminar, da autoria do deputado centrista João Almeida.