Preocupações com a gestão da Farfetch levam Condé Nast a retirar investimento

Foi um dos primeiros investidores da Farfetch, mas agora decidiu sair da empresa fundada em 2008 pelo português José Neves, avança o “The New York Times”. O grupo editorial Condé Nast vendeu a participação de 234 milhões de libras (cerca de 261 milhões de euros) que detinha no capital social da Farfetch.

Os motivos? O grupo editorial que detém títulos como Vogue, Vanity Fair e The New Yorker está preocupado com a gestão da empresa luso-britânica, principalmente com o volume de dinheiro que a Farfetch está a gastar em marketing.

A Condé Nast detinha, desde 2017, cerca de 6% no capital social da Farfetch, depois de um acordo entre as duas empresas que levou o grupo norte-americano a deixar a marca Style.com, comprada pelo unicórnio luso-português.

O primeiro sinal de que algo não estava bem surgiu em março, quando o presidente do conselho de administração, Jonathan Newhouse, abandonou os quadros da Farfetch.

Recorde-se que a sustentabilidade da empresa sediada em Londres e cotada na bolsa de Nova Iorque tem sido questionada repetidas vezes, pelo facto do seu negócio nunca ter dado lucro. A empresa justifica os resultados apontando muitas vezes para o exemplo da Amazon e sublinhando que está ainda a canalizar todo o investimento para o crescimento da empresa.

No ano passado, a retalhista de artigos de moda de luxo registou prejuízos de 122,7 milhões de libras (137 milhões de euros), apesar de ter aumentado as receitas em 56% para 475 milhões de libras (530 milhões de euros).

Também no primeiro semestre do ano, os prejuízos foram de 109 milhões de euros, um agravamento de 115% face às perdas do mesmo período do ano passado.