Governo não intervém nos juros da Caixa Geral de Depósitos

Além de ter esmagado os juros nos depósitos, a Caixa Geral de Depósitos vai deixar de pagar esta remuneração quando ficar abaixo de 1 euro. A barreira não é comum na banca nacional. As instituições concorrentes do banco público dizem que não praticam aquele limite. O Governo, por seu lado, recusa-se a intervir: a administração é que decide. Ainda assim, defende que o panorama europeu traz limitações.

“No quadro da missão atribuída pelo Governo à CGD, cumpre à administração definir e implementar as medidas concretas de execução do plano estratégico, incluindo no que respeita à atualização das taxas de juros dos depósitos a prazo”, assume a assessoria de imprensa do Ministério das Finanças, depois de questionado pelo Expresso sobre o andamento do plano acordado com Bruxelas e também sobre a decisão do banco público de baixar as remunerações nos depósitos e de não pagar os juros de montantes mais reduzidos.