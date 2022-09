Sabe qual é a marca preferida dos portugueses? Começa por D...

Delta conseguiu vencer as concorrentes Olá e Nestlé, também da categoria de Produtos Alimentares, e passou a ser a marca preferida dos portugueses, segundo o ranking global Marktest Reputation Index (MRI) 2019, um estudo conduzido pela Marktest em parceria com o Expresso.

A primeira vez que participa, a empresa de Campo Maior, fundada por Rui Nabeiro, arrecada um índice de 81,55, destacando-se da segunda, terceira e quarta posições disputadas quase taco a taco pela Olá (MRI=80,81), Nestlé (MRI=80,54) e Compal (MRI=80,44).

A Delta empurra para fora do top três global a Mercedes (fica em quinto lugar com um MRI=79,24), tal como a categoria em que se insere, de Produtos Alimentares, afasta praticamente todas as outras do top 10, à exceção da Automóveis e da Televisores, com a marca Samsung que conquista o sexto lugar do ranking global (MRI=77,70).