Finanças dão ordem para cancelar operação de cobrança de dívidas em autoestrada

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, ordenou a suspensão da operação que esteve a decorrer esta amanhã em Alfena, Valongo, em que elementos da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), juntamente com a GNR, estiveram a intercetar condutores, com potenciais dívidas ao fisco, para lhes cobrar os impostos em falta.

Segundo fonte oficial do Ministério das Finanças “a ação foi cancelada por indicação do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais”. Sobre esta operação, a tutela menciona ainda que a mesma “não foi definida centralmente” e que “as orientações na AT são para atuação proporcional. Há hoje mecanismos de penhora eletrónica”.

O Ministério das Finanças esclarece também que está “a verificar o enquadramento em que a respetiva Direção de Finanças definiu esta ação”.

Esta terça-feira, a agência Lusa avançou que a AT, em colaboração com a GNR, esteve a intercetar condutores no âmbito de uma ação que visa a cobrança de dívidas às Finanças. E citou uma fonte do fisco no local que lhe indicou o nome da iniciativa, denominada "Ação sobre Rodas", e explicou que estavam a "intercetar condutores com dívidas às Finanças, convidá-los a pagar e dar-lhes essa oportunidade de pagarem".

"Se não tiverem condições de pagar no momento, estamos em condições de penhorar as viaturas", disse a mesma fonte à Lusa.

Para o controlo os operacionais recorreram a um sistema informático montado em mesas, colocadas em tendas, na rotunda da Autoestrada 42 (A42), saída de Alfena, distrito do Porto, avançou a Lusa.