Residências para estudantes: grupo Odalys ataca o negócio em Portugal

Franceses abrem residências no Porto e em Lisboa. Até 2025, tem oito inaugurações previstas no país

O grupo francês Odalys vai apostar em Portugal para iniciar a expansão internacional da sua marca Odalys Campus com a abertura de duas residências para estudantes, em Lisboa e no Porto, em 2021 e 2022, respetivamente. Até 2025, o grupo quer ter oito residências em Portugal.

"Estas primeiras concretizações prefiguram um plano de desenvolvimento ambicioso, com mais de 30 aberturas programadas na Europa até 2025", diz o grupo em comunicado. Em causa estão residências académicas para responder a uma oferta considerada insuficiente nas cidades universitárias (Odalys Campus), mas também apart-hotéis do centro das cidades para clientes nas área dos negócios, sob a marca Odalys City.

Em Lisboa, a residência académica do grupo francês, com 124 alojamentos, entre estúdios e apartamentos para dois estudantes, vai ficar localizada num terreno adjacente da Universidade Lusíada e a 200 metros do Instituto das Artes e das Novas Tecnologias.



No Porto, a residência terá 211 alojamentos, "numa área calma e residencial, próxima de lojas e com ligação ao metro e autocarro, permitindo o rápido acesso à Universidade de Direito e à Faculdade de Medicina".

Mais o diretor geral do grupo, Laurent Dusollier, admite já mais alguns projetos programados para Portugal, incluindo o reforço em Lisboa e Porto, mas também Coimbra e talvez Évora. A ambição, diz "é posicionar o grupo como um operador incontornável nas principais cidades universitárias do país".



O grupo, com mais de 400 residências, hotéis e apart-hotéis, e um volume de negócios de 250 milhões de euros, já esta presente em Portugal no segmento hoteleiro, com três unidades hoteleiras, em Albufeira, Lagos e Vilamoura.