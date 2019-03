Património do BES só paga 3% das responsabilidades

Mais um ano se passou desde a intervenção no Banco Espírito Santo (BES), mais um ano de perdas se materializou na entidade que mantém aquele nome. O banco, que está em liquidação desde julho de 2016, registou um prejuízo de 161 milhões de euros em 2017, revela o relatório e contas daquele ano, divulgado esta semana. Um resultado negativo que veio alargar ainda mais o buraco daquele que ficou conhecido como BES ‘mau’: as responsabilidades são de quase 6 mil milhões de euros para um ativo de 178 milhões. Quer isto dizer que o ativo paga 3% do passivo. São estas as perspetivas dos credores, que têm até dia 8 para fazerem as suas reclamações de crédito.

A situação patrimonial do BES ‘mau’, que ficou com os ativos considerados problemáticos que não foram transferidos para o Novo Banco, é deficitária. O capital próprio — que corresponde à diferença entre aquilo de que dispõe e aquilo que é responsabilidade perante terceiros — era negativo em 5,8 mil milhões de euros de 2017, acima dos 5,65 mil milhões de um ano antes.