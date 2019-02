Ronaldo e clínica de transplantes capilares criam grupo internacional

A Saúde Viável realiza três mil transplantes por ano, tem duas clínicas no Porto (onde vai abrir uma terceira), uma em Lisboa e outra em Vilamoura. Mas o crescimento passa pela internacionalização: a 18 de março abrirá uma clínica no centro de Madrid com 2500m2, capacidade para 18 transplantes por dia e 150 profissionais, quase tantos como os 160 que existem em Portugal. Espanha é o segundo país do mundo com maior incidência de calvície.

Para gerir os seus projetos internacionais, a Saúde Viável aliou-se a Cristiano Ronaldo e criou a Insparya, empresa em que o futebolista português tem 50%. Para a empresa portuguesa, ter o jogador em campo (simultaneamente acionista e embaixador da empresa) é uma oportunidade.



O objetivo é lançar clínicas nas principais capitais europeias. “Queremos abrir o próximo espaço já em 2019 ou 2020”, adianta. “Há várias clínicas no mundo, mas a maioria são muito pequenas. Acreditamos que, em dois anos, seremos líderes mundiais na área.”



O que a Saúde Viável leva para Madrid não são apenas serviços clínicos. É também o resultado da investigação e desenvolvimento (I&D) aqui realizada. “Em 2019, queremos investir €1 milhão em I&D em Portugal e nos próximos três a quatro anos €25 milhões a nível internacional”, diz Paulo Ramos. Não se trata, pois, apenas de crescimento, mas de investimento em investigação portuguesa. É aí que entra Carlos Portinha, coordenador clínico da Saúde Viável.



