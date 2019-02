OCDE pediu a Álvaro Santos Pereira para não estar presente na apresentação do estudo sobre Portugal

Foi uma ausência muito notada. Álvaro Santos Pereira, antigo ministro da Economia do Governo de Pedro Passos Coelho e atual diretor do departamento de estudos sobre países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) não esteve presente no evento de apresentação do Economic Survey a Portugal, que se realizou esta segunda-feira no Ministério da Economia, em Lisboa.

Isto apesar de coordenar a equipa responsável pela preparação do relatório. A apresentação esteve, assim, a cargo de Ángel Gurría, secretário-geral da OCDE, numa cerimónia que contou com a presença de Pedro Siza Vieira, ministro Adjunto e da Economia, e Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto e das Finanças.

Questionado pelos jornalistas sobre a ausência de Álvaro Santos Pereira, Ángel Gurría revelou que pediu ao diretor da OCDE para não estar presente. Tudo por causa da polémica com o Governo português a propósito da análise sobre a corrupção, incluída no relatório por inciativa da equipa liderada pelo ex-ministro da Economia.

"A minha decisão de sugerir a Álvaro Santos Pereira não participar aconteceu na sequência da fuga de informação sobre a versão preliminar" do Economic Survey a Portugal, afirmou Ángel Gurría. E justificou: "Queria que esta reunião fosse sobre Portugal e o relatório e não sobre Álvaro Santos Pereira".

O secretário-geral da OCDE adiantou ainda que "foi muito fácil", já que "ele é profissional". E referiu-se à referida fuga de informação como um "desafortunado caso".

Numa sessão onde as perguntas dos jornalistas foram cortadas e ficaram limitadas a duas intervenções de canais televisivos, Ángél Gurría lembrou ainda que Álvaro Santos Pereira "coordenou os trabalhos do relatório, como acontece com todos os países".

Recorde-se que o Expresso já tinha avançado na semana passada que o ex-ministro da Economia não ia estar presente no evento desta segunda-feira. Além disso, foi cancelado o evento previsto para esta terça-feira, em parceria entre a OCDE e a Ordem dos Economistas, em que Álvaro Santos Pereira iria tomar o palco e apresentar o documento. Um cancelamento que a OCDE justificou com não serem necessários dois eventos sobre a mesma publicação.

Governo "satisfeito" com análise

Depois do braço-de-ferro, "satisfação". Foi esta a palavra usada por Ricardo Mourinho Félix e Pedro Siza Vieira a propósito da análise efetuada pela OCDE à economia portuguesa.

"Não posso deixar de manifestar a satisfação pelo reconhecimento da OCDE em relação ao trabalho que o Governo tem realizado", destacou Mourinho Félix. "É com satisfação que acolhemos o relatório deste ano", apontou, por sua vez, Siza Vieira.

O ministro da Economia afirmou ainda que o Governo "revê-se" em muitas das recomendações sugeridas pela OCDE, na sequência da análise que a organização faz a alguns problemas que afetam o país.

Contudo, questionado pelos jornalistas sobre a proposta da organização em relação ao aumento de impostos, ao nível do IVA e da tributação ambiental, frisou que "é um relatório da OCDE" sendo a organização "responsável" pelas recomendações e sugestões aí inscritas.

"No passado, já houve sugestões, nomeadamente ao nível do mercado laboral, que não foram seguidas", lembrou o ministro da Economia. E reforçou: "A OCDE sugere um conjunto de propostas, mas que o Governo não tem necessariamente de seguir".