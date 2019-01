“Sempre que a economia abranda, as reformas aceleram na China”, diz em Davos responsável do regulador do mercado

Pequim está a avançar rapidamente com reformas e dispõe de instrumentos de política para responder à desaceleração económica, afirmou esta quarta-feira Fang Xinghai, vice-presidente da Comissão Reguladora do Mercado Mobiliário da China, num debate no Fórum Económico Mundial em Davos. Anunciou que a bolsa de Xangai vai facilitar a entrada de tecnológicas

O abrandamento da economia impulsiona as reformas na China. Foi mais uma mensagem deixada em Davos, na Suíça, por responsáveis chineses esta quarta-feira.

O que é encarado negativamente, a partir do exterior, como um fracasso da China, com a atual trajetória de abrandamento da economia chinesa para mínimos de vinte e oito anos, serve, internamente, como alavanca para a aceleração das reformas estruturais. Eis a conclusão que pode ser tirada de um debate sobre o atual momento económico da China organizado esta quarta-feira à tarde no Fórum Económico Mundial a decorrer naquela cidade suíça.

“Sempre que a economia abranda, as reformas aceleram na China”, afirmou Fang Xinghai, vice-presidente da Comissão Reguladora do Mercado Mobiliário da China, contrariando a perceção externa de que a guerra comercial movida pelos Estados Unidos e o abrandamento económico interno levarão a liderança política em Pequim a travar as reformas e fechar o país. “A China está a abrir-se rapidamente e dispõe de instrumentos de política para responder aos desafios de curto prazo, para gerar crescimento no curto prazo”, sublinhou o responsável pelo regulador dos mercados.

Reconhecendo como central a batalha tecnológica da quarta revolução industrial, Xinghai avançou que a bolsa de Xangai vai facilitar a entrada das empresas tecnológicas. Afirmou ainda que, como país “cada vez mais dependente da inovação, a China precisa de proteção da propriedade intelectual”, pelo que Pequim estaria empenhado nessa frente que é um dos pontos exigidos pelos norte-americanos e europeus.

Um outro sinal ocorreu este mês com a assinatura de 34 acordos entre a China e Alemanha durante a visita do ministro das Finanças germânico, Olaf Scholz a Pequim. Um dos memorandos assinados diz respeito à colaboração entre o Bundesbank, o banco central alemão, e o Banco Popular da China, o banco central chinês. O lado chinês reafirmou que encara Frankfurt como um centro offshore da sua divisa e a bolsa alemã como ponto para as empresas chinesas se cotarem e emitirem obrigações através do China Europe International Exchange, uma joint-venture entre a Bolsa de Xangai, o grupo da Deutsche Borse e a China Financial Futures Exchange.

A verdadeira competição é na tecnologia

É no campo da tecnologia, e não no terreno da luta comercial, que a verdadeira competição face-a-face se coloca entre os EUA e a China, disse, por seu lado, Jin Keyu, uma académica de Pequim que é professora de Economia na London School of Economics. Em áreas como a inteligência artificial, a competição já se desenvolve entre iguais, sublinhou. “Se os EUA queriam travar a China, agora já é tarde”, disse a académica chinesa doutorada em Harvard.

O avanço da China na digitalização da economia foi um dos pontos por onde começou John Zhao, fundador da Hony Capital, uma firma chinesa de investimentos. “A China está hoje muito diferente de há dez anos”, acentuou. Hoje dispõe de três vantagens: “A infraestrutura digital, o maior grupo de consumidores de classe média do mundo, e tem também muito capital”. Neste último ponto, ele não é só gerado internamente. A China foi em 2017 o segundo destino do mundo dos fluxos de investimento direto estrangeiro, depois dos EUA, segundo dados divulgados esta semana pela UNCTAD no seu relatório anual sobre o investimento internacional. E, ao contrário das economias norte-americana ou britânica que viram o fluxo emagrecer em 2017 em mais de 180 mil milhões de dólares em relação ao ano anterior, a China registou um aumento.

Zhao chamou a atenção, ainda, para o ângulo de abordagem do abrandamento da China. Para os analistas e investidores chineses, o abrandamento do crescimento para 6,4% no último trimestre de 2018 e para projeções mais perto de 6% em 2019 e 2020 significa que o país está num processo de transformação “de uma economia produtora para uma sociedade consumidora”, disse o investidor. Um dos sinais desta transformação, referiu, pode ser observado na evolução do saldo externo, que caiu de um excedente recorde de 10% do PIB em 2007 para um défice nos três primeiros trimestres de 2018.