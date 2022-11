Estado das negociações do Brexit agrava-se depois de ter sido infetado com o novo coronavírus

Se o calendário já tinha de ser elástico no início desde ano, quando se deu início à primeira ronda de negociações do Brexit, com a Europa mergulhada na pior crise sanitária desde a sua criação os prazos limite para estabelecer qual será a relação comercial futura entre os 27 e o Reino Unido parecem muito perto do impossível de cumprir. A primeira reunião em tempos de covid-19 aconteceu a meio de março, com mais de 200 especialistas, negociadores, e representantes das mais diversas áreas de comércio a tentarem entender-se sobre as exigências dos dois lados, dividindo-se em 11 “ramos de atividade” em “salas virtuais específicas”. As segunda e terceira conferências foram canceladas.

Das dezenas de problemas que se podem listar para o atraso nas negociações, duas são bastante óbvias: os responsáveis políticos estão totalmente concentrados na luta contra a covid-19 nos seus próprios países e a matéria que aqui está em negociação, o comércio, modificou-se de tal forma que já se fala de uma crise financeira que nos vai fazer lembrar a de 2008 como quem se lembra dos tempos em que era feliz e nem sabia. “Os negócios britânicos estão a lutar pela sobrevivência - muitos não vão conseguir - e não vão estar com tempo nem meios para se prepararem para novas regras na transação de produtos”, escreveu Michael White, analista político da revista britânica de análise de temas europeus “New European”.

